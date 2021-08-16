 

Полицейские изучают записи видеокамер с места гибели мэра Кривого Рога. Кроме Павлова, никого не увидели

16.08.2021, 11:12, Новости дня
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Об этом руководитель главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило рассказал на брифинге 16 августа, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

“Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения. Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ”, – сказал он. 

На теле погибшего обнаружили одно ранение из карабина “Сайга”, изъятое на месте происшествия оружие направили на комплексную экспертизу, уточнил Щадило. 

По его словам, сейчас полиция рассматривает четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, которые называли ранее, а также доведение до самоубийства. 

Контекст:

О смерти Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие лежало рядом. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей. 

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от “Оппозиционной платформы – За жизнь”. 

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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