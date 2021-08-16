В КГГА прошли обыски из-за хищения денег на строительстве Подольского моста

Обыски провели также в помещениях коммунального предприятия “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева”, ГП “Укргосстройэкспертиза”, у генерального подрядчика и подрядных организаций.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4776575819020409

Следствие установило, что в апреле 2017 года между КП “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева” и ООО “Эко-Строй-Трейд” был заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского моста.

В июле 2020 года исполняющий обязанности директора КП и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в который внесли информацию о выполнении в течение апреля-мая прошлого года работ по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры до опоры длиной 33 метра.

По результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы работы, предусмотренные технологическими картами, на объекте не выполнялись. Из-за таких действий местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн гривен.

Контекст:

Правоохранители с 11 мая этого года обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева. В период с 11-го по 12 мая обыски проводились в “Киевзеленстрое”, “Спецжилфонде”, “Киевавтодоре”, “Киевгорсвете”, а также в КГГА – департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов.

Глава Госфискальной службы Украины Вадим Мельник 22 июля этого года сообщал, что за первое полугодие 2021 года его ведомство обеспечило возмещение убытков по уголовным производствам на 864 млн грн, а в июле по одному из уголовных производств – на сумму 1,1 млрд грн.

Правоохранители обыскивали дом близкого соратника мэра Киева Виталия Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного.

Кличко связывал обыски с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента (ОП) Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг связь обысков с политикой.

—