Кулеба: Сейчас аэропорт Кабула – одновременно место последней надежды для тысяч людей и место, где лучше не оказываться

После весны – лета 2020-го, когда мы возвращали в Украину десятки тысяч граждан в условиях пандемии по всему миру, после недавней эвакуации из Сектора Газа через Египет я считал, что меня уже ни одной эвакуацией не удивишь.

Но тут случился Афганистан.

Спасибо всем работникам МИД, которые занимались эвакуационным рейсом из Кабула все воскресенье и бессонную ночь на понедельник. Также благодарность всем причастным органам власти – пограничники, ГСЧС, Минздрав, Минкульт, Офис президента – за взаимодействие в Борисполе сегодня ночью.

79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса на украинском борту. Среди них есть и совсем маленькие дети. Кто-то вернулся домой, кто-то к родственникам, кто-то продолжит путешествие дальше, кто-то будет вынужден начинать новую жизнь с нуля.

Аэропорт Кабула сейчас – это место, в котором лучше не оказываться и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей. Мы продолжаем собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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