 

У спортсменов, уличенных в допинге, могут изымать призовые средства – Гутцайт

16.08.2021, 11:12, Новости дня
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“Процедуры нет. Будем работать над этим вопросом. До этого не было времени, потому что мы готовились к Олимпийским играм”, – сказал Гутцайт.

Министр заявил об этом после того, как Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины осудили действия спортсменов, нарушающих антидопинговые правила.

“Несмотря на все полученные регалии и предыдущие заслуги, атлеты с положительными допинг-пробами должны понести справедливое наказание в виде отстранения от соревнований, аннулирование результатов их выступлений и применения к ним финансовых санкций, в частности освобождения от государственных стипендий”, – говорилось в сообщении Минспорта.

Контекст:

29 июля президент Украины Владимир Зеленский лишил выплаты стипендий тяжелоатлетов Наталью Давыдову, Ольгу Коробку и Алексея Торохтия, уличенных в допинге.

Давыдова и Коробка участвовали в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, они завоевали бронзовую и серебряную медали. Обе спортсменки были лишены наград в 2016 году из-за положительных допинг-проб.

Торохтий завоевал золотую медаль Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Его лишили награды в 2019 году после публикации результатов повторной проверки его допинг-пробы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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