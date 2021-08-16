 

Врач Романова рассказала о сроках появления постковидного синдрома

16.08.2021, 11:10, Разное
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Терапевт и профпатолог «СМ-клиники» Екатерина Романова пояснила о сроках появления постковидного синдрома. Исходя из её слов, плохое самочувствие может настигнуть пациента даже через месяц после заболевания.
Это касается не только граждан, которые перенесли COVID-19 в медицинском учреждении под пристальным надзором врачей. Многие люди не обращались за помощью к медикам или вовсе переболели без видимых симптомов. Несмотря на это, они не меньше подвержены постковидному синдрому – и даже спустя месяц последствия заболевания могут проявиться. Из-за этого резко ухудшается самочувствие и для некоторых подобное изменение может стать неприятным сюрпризом.

Романова посоветовала в таком случае не откладывать поход к врачу. Если человек начинает чувствовать резкое недомогание или ухудшение собственного самочувствия, особенно если подобные симптомы появляются без явных причин, это признак необходимости обратиться к специалисту. Главными факторами именно постковидного синдрома являются боль в груди, отдышка, усталость и депрессия, пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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