 

Составлен ТОП-5 наиболее бюджетных автомобилей в России в августе 2021 года

16.08.2021, 11:10, Разное
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Специалисты издания Carsweek составили ТОП-5 самых бюджетных новых автомобилей на рынке России. В августе в рейтинг вошли машины стоимостью менее 1 миллиона рублей.
На рынке транспортных средств РФ наибольшим спросом пользуются иномарки. При том, что зачастую они дороже машин отечественного производства, существует и масса автомобилей бюджетной категории, неизменно пользующихся спросом. По мнению экспертов, хорошим вариантом является Renault Logan с ценником в 718 тысяч рублей в комплектации Access. При этом его минусом является невысокий уровень комфорта, исключительно механическая КПП, а мощность двигателя – только 82 лошадиные силы.

Nexia от Chevrolet оснащен не самой актуальной «начинкой», однако и стоимость его составляет порядка 735 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит 1,5-литровый атмосферный двигатель и 5-ступенчатую механическую трансмиссию. При мощности в 106 лошадиных сил автомобиль тратит порядка 6,5 литра на 100 километров пробега.

Еще один представитель Renault, Sandero, обойдется в 743 тысячи рублей. Кроме того, хэтчбек достаточно удобен в эксплуатации, особенно для семейных путешествий. В нем качественное «железо» и ходовая часть, что и позволило обойти конкурентов в ТОПе.

Chevrolet Cobalt оценивается после подорожания в 830 тысячи рублей за комплектацию LT. В ней установлена механическая коробка передач, а мощность соответствует 106 «лошадям». Кроме того, в машине есть кондиционер и подогрев передних сидений.

Лидером перечня лучших стал южнокорейский Hyundai Solaris, за обладание которым нужно будет заплатить 870 тысяч рублей. В этом главный конкурент постоянно дорожающих KIA Rio, Skoda Rapid и Volkswagen Polo демонстрирует большую гибкость. 1,4-литровый двигатель дополняет механическая коробка передач, кроме того, после обновления в прошлом году машина получила новый дизайн и целый ряд полезных расширенных опций.

Источник: carsweek.ru



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