 

Эксперт назвал способы избавляться от лишних уведомлений на смартфоне

16.08.2021, 11:10, Разное
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Эксперт Николай Антипов назвал способы избавляться от лишних уведомлений на смартфоне. При этом есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать для слаженной и быстрой работы аппарата.
Различные уведомления, постоянно в большом количестве приходящие на смартфон, не только отвлекают, но и расходуют энергию батареи. Для того чтобы избежать нежелательных последствий, целесообразно отключить подобные оповещения. Как это сделать, пояснил российский эксперт Николай Антипов. В первую очередь, для этого необходимо изменить настройки девайса, отменив всплывающие сообщения.

Кроме того, можно произвести длинное нажатие на само уведомление, после чего на экране появится пиктограмма шестеренки. Она откроет возможность настройки данной опции, в том числе контроля над уведомлениями.

При этом Николай Антипов напомнил, что не следует спешить с отключением сообщений об информации о работе смартфона. Она может представлять важность для правильной и слаженной работы. Так, в них есть уведомления от операционной системы о вредоносных программах или файлах.

Некоторые сообщения удается отключить только посредством антивируса. Если же и это не помогает, можно попробовать отформатировать диск, после чего установить Android заново.

Источник: 1prime.ru



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