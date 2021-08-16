DM – Шотландия разрешит школьникам самостоятельно определять свою гендерную принадлежность

Правительство Шотландии обнародовало руководство, рекомендующее учителям начальных школ поддерживать детей, которые решили сменить пол, не задавая им вопросов и не сообщая об этом их родителям, пишет Daily Mail. Не все в Шотландии согласны с подобными рекомендациями: некоторые считают, что они не позволят детям принимать судьбоносные решения в слишком юном возрасте.



Reuters

В Шотландии дети в возрасте от четырёх лет смогут определять гендерную принадлежность в школе без согласия родителей, пишет Daily Mail со ссылкой на рекомендации шотландского правительства для начальных школ.

Согласно этим рекомендациям, учителя должны поддержать и выслушать любого школьника, решившего сменить пол. Как отмечает издание, они рассчитаны на начальные школы, где учатся дети от четырёх лет, так как «признание и развитие гендерной идентичности может произойти в раннем возрасте».

«Некоторые молодые люди изучают свою гендерную идентичность уже в начальной школе. Начальные школы должны быть в состоянии удовлетворить потребности этих подростков, чтобы обеспечить им безопасную, инклюзивную и уважительную среду обучения», — гласит руководство.

Учителям предписывается не задавать вопросов ребёнку, который утверждает, что хочет сменить пол, а вместо этого спросить, какое новое имя и местоимение нужно использовать при обращении к нему. Школьнику достаточно просто неофициально сообщить, что он хочет использовать другое имя, и это не нужно фиксировать в его личном деле.

Тем не менее учителям советуют спросить, знают ли члены его семьи о том, что ребёнок сомневается в своей гендерной идентичности, однако сам учитель не должен связываться с родителями ученика.

Начальным и средним школам также рекомендуется включить в учебную программу книги, где героями являются люди, сменившие пол, а также разрешить ученикам самим выбирать, какой раздевалкой или туалетом пользоваться, и рассмотреть возможность введения гендернонейтральной школьной формы. Руководство гласит, что ни один шотландский закон не обязывает людей пользоваться туалетами, соответствующими полу, который им был присвоен при рождении.

Как отмечает Daily Mail, руководство уже назвали «шокирующим», сочтя, что его соблюдение школами позволит детям принимать судьбоносные решения в слишком юном возрасте.

«Чтобы быть трансгендером, нужно иметь диагноз «гендерная дисфория». О чём они думают? Родители будут очень обеспокоены, ознакомившись с этим документом», — говорит директор шотландской кампании «За женщин» Марион Калдер.

Тем не менее министр образования Шотландии Ширли-Энн Сомервиль отметила, что «в этом руководстве говорится о том, как школы могут поддерживать трансгендерных молодых людей, обеспечивая при этом полное соблюдение прав всех учеников». При этом Сомервиль подчеркнула, что оно не пропагандирует трансгендерный переход.