 

Мнение: Я главнокомандующий. Я не брошу свой народ

16.08.2021, 10:56, Разное
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Из интервью бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани каналу PBS 17 мая 2021-го года:

– Есть ли другие обстоятельства, при которых вы бы ушли раньше положенного срока?

– Нет.

– Совсем нет?

– Если будет война – нет. Если идет война, я главнокомандующий. Я не брошу свой народ…Я готов умереть за свою страну".

PS. 15 августа Ашраф Гани бросил свою страну и убежал из Афганистана. Верьте только делам.
Еще один повод вспомнить о мужестве Сальвадора Альенде, который не спрятался и не убежал.

Источник: Colonel Cassad



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