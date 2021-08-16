Мнение: Я главнокомандующий. Я не брошу свой народ
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Из интервью бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани каналу PBS 17 мая 2021-го года:
– Есть ли другие обстоятельства, при которых вы бы ушли раньше положенного срока?
– Нет.
– Совсем нет?
– Если будет война – нет. Если идет война, я главнокомандующий. Я не брошу свой народ…Я готов умереть за свою страну".
PS. 15 августа Ашраф Гани бросил свою страну и убежал из Афганистана. Верьте только делам.
Еще один повод вспомнить о мужестве Сальвадора Альенде, который не спрятался и не убежал.
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Источник: Colonel Cassad
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