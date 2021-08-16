 

Напавшего на девушку за обращение на русском жителя Киргизии отправили в СИЗО

16.08.2021, 10:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖителя Киргизии, напавшего на девушку за обращение на русском языке, водворили в СИЗО в Бишкеке, сообщили в канцелярии Октябрьского районного суда столицы Киргизии.

«Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц с содержанием в СИЗО-1 Бишкека», – передает РИА «Новости» слова представителяя канцелярии.

2 августа в Киргизии пьяный посетитель торгового центра напал на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В Киргизии в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.



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