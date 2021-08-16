 

Москва пообещала не спешить с признанием новых властей Афганистана

16.08.2021, 10:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия не будет торопиться с признанием или непризнанием новых властей в Афганистане, ситуация будет зависеть от их поведения, сообщил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Во-первых, с этим [с признанием] никто спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение», – передает его заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» РИА «Новости».

По словам Кабулова, российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов встретится во вторник с координатором руководства движения «Талибан» (запрещено в России).

«Наш посол в контакте с представителями руководства талибов. Завтра, как он мне буквально десять минут назад сообщил, встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства», – сказал он.

Спецпредставитель президента уточнил, что захват Кабула талибами был неожиданностью.

«В известной степени да, он стал неожиданностью. Мы исходили из того понимания, что афганская армия – какая бы она ни была – все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что РФ и другие страны переоценили ВС Афганистана.

Кабулов при этом отметил, что захват власти талибами является результатом провала США в Афганистане, а не результатом определенных договоренностей. «Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция», – сказал он.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании »Исламского Эмирата Афганистан».

Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.

Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.



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