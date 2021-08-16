 

Гражданам Израиля разрешили посещение России

16.08.2021, 10:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список сран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.

Израильское ведомство определило страны красного и желтого списков. В красный список входят государства, для посещения которых необходимо разрешение властей. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тыс. шекелей (около 115 тыс. руб.). В списке остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, передает «Коммерсант».

В желтый список включены те страны, по возвращении из которых жителям Израиля необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус. В списке значатся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Все остальные государства, в том числе и Россия, входят в оранжевый список стран, которые разрешено посещать, однако после возвращения необходимо соблюдать карантин даже вакцинированным.

В мае минздрав Израиля внес Россию в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.



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