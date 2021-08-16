Мнение: Раскулачивание миллиардеров на Западе

Знаменитая благотворительная организация Оскфэм, один из инструментов мягкой силы Британии, предложила ограбить миллиардеров, чтобы раздать их деньги безработным, а на сдачу вакцинировать каждую персону на земном шаре. Согласно подсчётам активистов, совокупное состояние миллиардеров выросло за время пандемии на 5,5 трлн долларов. Вот эти деньги следует отнять и поделить:

https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/437211-s-milliarderov-prizvali-uderzhat-99-naloga-so-sverhdohodov-za-vremya

Никто не любит миллиардеров: даже сами миллиардеры, которые ради достижения своих целей регулярно спонсируют социалистов. Однако у яркой и свежей идеи раскулачивания есть сразу несколько неочевидных сторон.

1. Проблема расслоения доходов и вправду существует, это не миф. Корней у проблемы несколько, главная из которых — сломанная финансовая система на Западе. Богатые на Западе становятся богаче, бедные — беднеют, средний класс истончается, перетекая или вверх, или вниз.

Вместе с тем, из того, что проблема существует, ещё не следует, что Оксфэм прав.

Общественные организации, которые лоббируют политические идеи, а потом жалуются, что на них вешают ярлык «иностранного агента», почти всегда действуют по старой надёжной схеме. Они выбирают какую-нибудь реальную проблему общества, а потом выдвигают политические требования, притворяясь, что только так проблему и можно побороть. Что-нибудь типа «трубкозубы Судана вымирают, срочно все на майдан, будем митинговать, пока власть в стране не перейдёт ставленнику Британии».

2. Если состояние бизнесмена выросло за коронавирус с 2 до 3 млрд долларов, это почти никогда не означает, что в его миллиардерской башне стало в полтора раза больше золотых монет. Это всего лишь означает, что его завод резиновых изделий биржа теперь оценивает в полтора раза дороже.

Проведу аналогию. Как вы знаете, из-за льготной ипотеки в некоторых регионах России квартиры подорожали на 30-50%. Из этого факта можно вывести план: «квартиры москвичей за два года подорожали с 40 до 60 трлн. Давайте заберём у них лишние 20 трлн и направим этим деньги на постройку домов для молодых семей в регионах».

3. Корень нынешних проблем финансовой системы Запада в том, что центробанки слишком увлеклись печатью денег. Политики сломали капитализм: нет смысла работать, гораздо выгоднее брать бесплатные деньги у государства и покупать на них активы. Часть миллиардеров богатеет, так как она находится ближе к источнику халявы, а другая часть миллиардеров богатеет, так как их активы оцениваются всё выше и выше. Однако реальная экономика не растёт: реальному бизнесу получить деньги стало даже сложнее, так как инвесторам выгоднее спекулировать, а не вкладываться в производство. Получается игра с нулевой суммой — деньги низшего и среднего класса перетекают в карманы сверхбогатых.

В теории ситуацию можно было бы выправить, пройдя через очистительный кризис, остановив печатный станок и подняв ставку до здорового уровня в 4-6%. Юмор в том, что Оксфэм предлагает ровно обратное: усугубить проблемы, раздав кучу денег «безработным». Это только подстегнёт инфляцию, которую, напомню, финансисты не без оснований называют «налогом на бедных».

4. Если валютная система на Западе уже сломана, долларовая инфляция прорвалась в потребительские цены, то другая составляющая современной экономики, защита собственности, ещё жива. Попытка массовой экспроприации денег, пусть даже у миллиардеров, будет похожа на попытку плотника пропить свой инструмент. Неделю будет весело. Потом придётся идти в подсобные рабочие, так как без инструмента особо не поплотничаешь.

То же правило работает и в масштабах государства. Если люди не будут уверены, в том, что их собственность защищена, они или уедут из страны, или перестанут работать, или, в лучшем случае, пустятся в авантюры, чтобы была надежда хапнуть по-быстрому, пока не отобрали. Одной из причин разрухи девяностых стала как раз неуверенность владельцев бизнеса в завтрашнем дне. Если твой завод могут отобрать у тебя в любой момент, нет смысла покупать станки, которые окупятся через десять лет. Есть смысл выжать максимум из людей и оборудования прямо сейчас, а потом вывести деньги за рубеж, в безопасное место.

Подведу итог

Запад уже довольно далеко отошёл от классического капитализма. Защита прав собственности также уже не является приоритетом номер один. Для иллюстрации укажу хотя бы на владельцев недвижимости, которым в США недавно запретили выселять жильцов, не платящих за аренду.

На этом фоне раскулачивание миллиардеров вполне вероятно — особенно если учесть, что айти-миллиардеры набрали в последние 10 лет столько власти, что стали серьёзной угрозой для политиков. Если раскулачивание начнётся, даже в мягкой форме, оно станет очередным шагом Запада к неизбежному тяжелейшему кризису. Также, как мы знаем из нашей собственной истории, остановиться на миллиардерах навряд ли получится. В 1917 году многие состоятельные люди были за революцию, так как думали, будто грабить будут только владельцев дворцов. Почти сразу же грабежи перекинулись и на жильцов пятикомнатных квартир, а чуть позже — и на тех, у кого в хозяйстве была хотя бы одна лошадь.