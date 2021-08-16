Сила волос – Личное мнение

Если бы я топила за бодипозитив, то иконой движения сделала бы Софи Лорен. Она была и рыхлой, и волосатой.

Чем не хедлайнер движения?



Фото: Соцсети

Впрочем, мне интересно другое.

У Лорен — красивое лицо с крайне незаурядными, породистыми чертами. Завораживающие лисьи глаза. Роскошная от природы грудь.



Фото: Соцсети

Но как только мы видим волосы на её теле, всё это отходит на второй план.

Мы перестаём обращать внимание и на магнетизм изумрудных глаз, и на пышность бюста, и на открытость и широту белозубой улыбки, и на блеск тяжёлых бриллиантов в ушах.

Мы видим лишь волосы и только волосы.



Фото: Соцсети

Неопрятные, противные волосы там, где мы ни сознательно, ни подсознательно их лицезреть не хотим. И в этом — их сила.

Поговорим о силе волос?

В битве за внимание волосы на женском теле победят и великолепную фигуру, и необыкновенно красивое лицо. Только вот что это будет за внимание?

Фу, неряха? Грязная баба?

Если даже молодая Софи Лорен не может перетянуть фокус внимания с волос на теле на глаза или грудь, то что говорить обо всех остальных?

Пушок над губой Селены Гомес перекрывает всю прелесть её бейби-фейса, а волосатые подмышки Джулии Робертс — обаяние её роскошной, фирменной улыбки.



Фото: Соцсети

Если вам кажется, что ваши несколько дней без эпиляции окружающие не заметят и не сделают о вас соотвествующие выводы, то вы будете правы только в одном случае: если вас, в принципе, никто не окружает.

Ну, может, вы в тайге живёте. В гордом и неприступном одиночестве. Такое тоже бывает.

Если это — не ваш случай, то будьте уже современными людьми: изведите эти мерзкие волосы раз и навсегда, чтобы не позориться. Один раз засветите волосы между бритьём или восковой эпиляцией — так и будете ассоциироваться у окружающих с грязным, неопрятным телом.

Лучших способ убрать волосы раз и навсегда — это, я считаю, пройти курс лазерной эпиляции.

Сделать нужно несколько (в зависимости от ваших особенностей) процедур курсом, а потом — одну-две поддерживающие в год.

Центр лазерной эпиляции КВИНС предоставляет гарантию на курс: если после основного курса на вашем теле останутся тёмные волосы, то их дорабатывают на трёх гарантийных, то есть бесплатных для вас, процедурах до максимального результата.

КВИНС — первый в России центр, который стал давать такие гарантии. Этот подход исключает возможность разводить вас на дополнительные процедуры, так как при отсутствии обещаного результата КВИНС придётся достигать его за свой счёт.

В КВИНСе делают только лазерную эпиляцию и ничего кроме. Там очень глубоко разбираются в этом вопросе.

Достаточно полистать их Инстаграм, чтобы увидеть, что к лазерной эпиляции там относятся очень серьёзно: как к медицинской процедуре, у которой есть и противопоказания, и побочные эффекты, если, конечно, проводить процедуру серьёзно, а на для вида.

В КВИНС работают, в основном, на американских александритовых лазерах Candela. Они — эталон и синоним словосочетания «лазерная эпиляция» во всем мире.

Candela, пожалуй, — самый известный производитель медицинских лазеров для эпиляции, и на этих лазерах вам сделают эпиляцию люди с медицинским образованием.

Если у вас есть какие-то вопросы о процедурах, то ответы на них вы, скорее всего, найдёте тут.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! От меня будет скидка 15% на первую процедуру.

А что, по-вашему, в облике женщины может отвлечь внимание от её красоты?

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