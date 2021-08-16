Участникам крестин сына принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии стало плохо: что произошло

В минувшую субботу вся королевская семья Швеции – король Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также их дети и внуки – вновь собралась в одном месте, в одно время. Поводом для собрания стало крещение младшего монарха – четырехмесячного принца Джулиана Херберта Фольке, третьего сына 42-летнего принца Швеции Карла Филиппа и его 36-летней супруги, принцессы Софии. Торжественная церемония, на которой также присутствовали старшие братья Джулиана – пятилетний принц Александр и трехлетний принц Габриэль, состоялась в королевской часовне дворца Дроттнингхольм в Стокгольме.

Таинство провели придворные епископ Йохан Далман и проповедник Майкл Бьерхаген по всем традициям. Во-первых, как заведено с момента начала правления Карла Густава, маленького принца крестили в родниковой воде с острова Эланда, а не в воде из реки Иордан, как было прежде. Во-вторых, виновника торжества одели в старинное крестильное платье, которому уже 115 лет. Впервые его использовали на крестинах принца Густава Адольфа в 1906 году, а после при крещении всех королевских детей, в том числе и принца Карла Филиппа в 1979 году в этой же часовне.

Принц Карл Филипп и принцесса София со своими детьми

В столь важный день принцесса София надела белое платье Etro с яркой вышивкой, Карл Филипп – традиционную военную форму, а братья принца Джулиана – одинаковые комплекты: темные шорты, белые футболки и бежевые пиджачки.

Из-за пандемии коронавируса список гостей церемонии пришлось заметно сократить. Однако, по традиции, помимо членов семьи на крестины наследника были приглашены врачи и акушерки, которые помогли принцу появиться на свет, а также шведский министр миграции Морган Йоханссон и посол Российской Федерации в Швеции Виктор Иванович Татаринцев, ставший единственным представителем иностранной дипмиссии.

Церемония прошла быстро, но не без инцидентов. За полчаса до начала мероприятия два королевских гвардейца упали в обморок прямо на посту. Им быстро оказали первую помощь. Подобное случилось не впервые. Королевские гвардейцы падали в обморок и во время крещения принцессы Леоноры, и на службе в честь Дня благодарения принцессы Эстель, и на свадьбе наследной принцессы Виктории и принца Даниэля. А в 2018 году, во время службы в честь Дня благодарения принцессы Адриенны, одного из гвардейцев стошнило на глазах у всех гостей.

Принцесса София с детьми: Джулианом, Габриэлем и Александром Король Карл Густав и королева Сильвия Принцесса Виктория с принцем Даниэлем и детьми Принцесса Мадлен с мужем Кристофером О’Ниллом и детьми Посол Российской Федерации в Швеции Виктор Иванович Татаринцев

Напомним, 26 марта этого года кронпринц Карл Филипп и принцесса София стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Тогда пресс-служба дворца анонсировала только этот факт, а также то, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. 29 марта стало известно имя ребенка и опубликовано его первое фото.

Малыш, как и его братья, не имеют королевских титулов. 7 октября 2019 года шведский королевский дворец издал коммюнике, в котором говорилось, что дети принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии, а также дети принцессы Мадлен и Кристофера О’Нила (принцесса Леонор, принц Николас и принцесса Эдриенн) больше не являются членами шведского королевского дома. Причиной такого решения накануне Рождества в своем обращении к нации король назвал желание “четко определить, кто из королевской семьи будет выступать в качестве официальных представителей Швеции в будущем” и тем самым “определить его и их ожидания”. Сообщалось, что это решение было обоюдным, так как принц Карл Филипп и принцесса Мадлен занимают далеко не первые места в порядке престолонаследия — четвертое и седьмое соответственно.