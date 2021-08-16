Беленюк хочет поднять в Раде тему количества чиновников в составе делегации на Олимпиаде

Спортсмен отметил, что уже направил в Минспорта соответствующие запросы по поводу членов делегации на Олимпиаде и их деятельности непосредственно на Играх.

“Мы будем разбираться на базе нашего комитета. И, наконец, как представитель непосредственно сферы спорта, как человек, который непосредственно соревновалась на этих Олимпийских играх, общался с нашими спортсменами, буду отстаивать в первую очередь их [позицию]”, – подчеркнул он.

Беленюк также привел пример руководителя Федерации греко-римской борьбы Олега Сазонова, который не поехал на Олимпиаду, чтобы спортсмены имели больше тренеров, массажистов и врачей.

“Наш президент федерации отказался специально, потому что знает, в каких трудных условиях сейчас будут проходить эти Игры. И, конечно, не поставил свои какие-то амбиции впереди того, требующих непосредственно спортсмены”, – указал олимпийский чемпион.

Контекст:

5 августа украинская спортсменка Марина Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летней Олимпиаде в Токио, она прыгнула на 4,5 м. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м. После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.

7 августа в Федерации легкой атлетики Украины объяснили, что личного тренера Килипко не отправили на Олимпиаду из-за квот на отправку официальных лиц делегации и ее места в мировом рейтинге: в состав делегации включали тренеров спортсменов из топ-10 мирового рейтинга, Килипко тогда была 22-й, сейчас занимает 16-е место.

Беленюк рассказал, что проблемы из-за отсутствия тренера возникли и у него самого. Позже он выразил мнение, что в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал безосновательными претензии украинских спортсменов.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они официально начались 23 июля и завершились 8 августа. В медальном зачете Украина заняла 44-е место.

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