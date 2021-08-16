 

В Херсонской области СБУ разоблачила агента российской военной разведки

16.08.2021, 10:18, Новости дня
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Подозреваемым оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР, который “согласился сотрудничать со спецслужбой РФ по идеологическим соображениям”.

“По заданию российских кураторов он собирал сведения о схеме охраны и обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки”, – сообщили в СБУ.

По версии следствия, полученные данные агент передавал скрытыми каналами связи. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемого средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями; оружие с патронами и взрывчатку.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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