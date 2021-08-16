Международные авиакомпании прекращают использовать воздушное пространство Афганистана

United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic заявили, что не используют воздушное пространство страны.

Авиарейс Air India из Чикаго в Дели изменил курс и покинул воздушное пространство Афганистана. Рейс Terra Avia из Баку в Дели также изменил маршрут. Emirates приостановила полеты в Кабул до дальнейшего уведомления.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) еще в июле ввела новые ограничения на полеты над Афганистаном, напомнило Reuters. В Кабульском районе летной информации запрещены полеты на высоте ниже 8 тыс. м. Другие страны, включая Великобританию, Канаду, Германию и Францию, советовали авиакомпаниям поддерживать высоту над Афганистаном не менее 7600 м.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям “Талибана” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибан занял президентский дворец.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

Украина эвакуировала около 80 человек из Афганистана. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации.

В аэропорту Кабула 16 августа отменили все коммерческие рейсы. На фоне захвата власти талибами количество покинуть Афганистан возросло. По сведениям “Русской службы ВВС”, множество людей сидели под крыльями одного из самолетов возле взлетной полосы в надежде, что смогут сесть на него.

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