 

“Жена, любовница, подруга”. Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье

16.08.2021, 10:18, Новости дня
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“Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной. С тех пор прошло 13 лет, из них семь – официально в браке. Родной мой, люблю тебя просто так и навсегда, твоя жена, любовница, подруга”, – написала она.

Хореограф надела свадебное платье в пол, ее муж предстал в костюме.

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком. Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Хореограф замужем за Хомячуком с 2014 года. У пары двое детей: Валерия (2015) и Доминик (2020).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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