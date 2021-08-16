 

“Мы же знаем, что у нее нет кавалера”. Родители Jerry Heil рассказали, как отреагировали на то, что их дочь сама за себя вышла замуж

16.08.2021, 10:18, Новости дня
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По словам родителей, когда они узнали, что дочь выходит замуж, первым делом спросили, кто является женихом.

“Мы же знаем, что у нее нет никакого кавалера. Или есть на пять минут. Мы приехали, думали, что познакомимся с [женихом]. А тут узнаем, что сама за себя замуж выходит”, – сообщила мать артистки.

https://www.facebook.com/TVchannelSTB/videos/341666420932086/

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”. Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года она отметила, что остается девственницей.

13 августа Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж. “На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс”, – отметила тогда артистка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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