Ксения Собчак о воссоединении Аффлека и Лопес: «Главное, чтобы Бен по второму кругу не пошел»

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили роман спустя около 20 лет с момента отмены свадьбы. Новость ошеломила фанатов, а некоторые звезды выразили свои мнения относительно данной ситуации. В их числе и Ксения Собчак.

Общаться Лопес и Аффлек начали еще зимой, за плечами у артистов несколько неудачных романов и браков. Дружба быстро перетекла во вспыхнувшие вновь любовные чувства, о чем сразу же узнали поклонники и пресса. О свадьбе пока речи не идет, но влюбленные, по некоторым данным, уже выбирают совместное жилье.

Некоторые фанаты обрадовались этому роману, другие же отнеслись с негативом, считая, что отношения с бывшими обречены на провал. Усомнилась в прочности такого союза и Ксения Собчак. Телеведущая с интересом ждет продолжения истории, однако уверена, что Дженнифер Лопес следует тщательно следить за возлюбленным, так как «он может пойти по второму кругу и дальше».

Источник: www.starhit.ru