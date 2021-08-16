 

Пережившая развод Ксения Бородина заговорила о любви к себе

16.08.2021, 10:16, Разное
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Ксения Бородина, пережившая развод с Курбаном Омаровым, в последнее время все чаще предается философским размышлениям. В новом посте в Instagram телеведущая затонула тему любви к себе на фоне жизненных перипетий.
В публикации Бородина процитировала писательницу Лию Русс, а также опубликовала слова из ее произведения, касающиеся данной темы. Например, женщина, столкнувшаяся с жизненными трудностями, должна расценивать их не как проблему, а как жизненный опыт. Сложности способны закалить женщину и позволят ей духовно расти.

Писательница уверена, что у женщины в таких ситуациях есть право бурно проявлять эмоции, однако она не должна стыдиться своих чувств. Представительница прекрасного пола должна делать то, что ей по душе, не обращая внимания на мнение окружающих. Бородина согласилась с этим, отметив, что «ломать комедию» из-за кого-то и бояться осуждений просто стыдно.



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