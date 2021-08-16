 

ОС Android 12 позволит управлять смартфоном при помощи мимики лица

16.08.2021, 10:16, Разное
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Операционная система Android 12 позволит управлять смартфоном при помощи мимики лица. Для перелистывания страниц или переключения между программами нужно будет только посмотреть в сторону или открыть рот.
На этой неделе увидела свет четвертая бета-версия Android 12, наибольшее внимание экспертов привлекла одна из инноваций операционной системы. Так, приложение Android Accessibility Suite 12.0.0 открывает новые возможности для пользователя. Если ранее устройства такого типа предполагали, кроме традиционного, управление жестами, то сейчас это можно будет делать мимикой лица.

Так, переключить треки в плейере владелец смартфона сможет, просто улыбнувшись. Прокрутить видео вперед или назад, а также листать страницы сайтов можно с помощью взгляда влево или вправо. Для того, чтобы воспользоваться подобным предложением, необходимо просто активировать опцию Camera Switches.

Всего в перечне вероятных сценариев мимики предусмотрено шесть вариантов. Контроль работы девайса осуществляется с помощью открытого рта, улыбки, поднятых бровей и взгляда вверх либо в стороны. Каждое такое движение лица соответствует определенному действию на устройстве. При этом, уверены специалисты техносферы, до времени официального выхода нового поколения операционной системы список вариантов мимики могут расширить.

Источник: www.ixbt.com



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