SRF – «бесплатные» игры вгоняют геймеров в долги

Граница между азартными и компьютерными играми становится всё более размытой, пишет SRF. Особенно это касается так называемых «бесплатных» игр, в которых на самом деле полно платного дополнительного контента. При этом раздаётся он по принципу случайности. Всё это может привести к возникновению серьёзной зависимости, предостерегают эксперты.

Многим это знакомо. Игра бесплатная, но в ней полно платного дополнительного контента. За прошедшие годы этот дополнительный контент, так называемые микроплатежи, стал важным источником дохода для игровой индустрии. И тому есть причина, ведь таким образом у игроков можно вытащить из кармана больше денег. В худшем случае такая игра может вогнать человека в долги. Репортаж Памелы Бельтраме о модели, которая стала для индустрии золотой жилой, а для некоторых игроков — злым роком.

Более мощное оружие, яркие костюмы для сражений или боевые пропуска. Их покупают за игровую валюту, но за ней стоят реальные деньги. На таких микроплатежах индсутрия по всему миру зарабатывает 33 миллиарда долларов. Как только геймеры попадают в игровой раж, их подталкивают к тому, чтобы воспользоваться своей кредитной картой. Swisscom Hero League — самое крупное киберспортивное мероприятие в Швейцарии. Что о покупке такого дополнительного контента думают сами игроки?

ФАТИХ ГОРДА, киберспортсмен: Раньше, когда ты платил за игру одну цену, было проще. Ты получал полную версию без дополнительных расходов.

ЯН ШНАЙДЕР, киберспортмен: Я считаю, что это справедливо, ведь создатели игры должны как-то зарабатывать. Тебя же не заставляют отдавать деньги.

ШТЕФФЕН КРИСТЕН, киберспортсмен: Из-за того, что игроки постоянно покупают новый контент, они в конечном счёте отдают больше денег, нежели если бы они в самом начале заплатили фиксированную сумму.

По словам эксперта по играм Алисы Рупперт, индустрия не в первый раз слышит подобную критику. Но у производителей простой расчёт:

АЛИСА РУППЕРТ, игровой разработчик и продюсер: Я забрасываю очень широкую сеть и для меня будет настоящей победой, если я поймаю «кита». В индустрии людей, которые тратят много денег, называют «китами». Если такой попадётся мне на крючок, я смогу вытащить у него из кармана очень много денег.

Он также стал богатым уловом для индустрии. Мы назовём его Мануэль Г. Своё лицо он показывать отказался. В надежде на более высокие шансы на победу он покупал в футбольном симуляторе FIFA виртуальные колоды, в которых находились случайные футболисты. За три года 24-летний игрок потратил 25 000 франков (около 2 миллионов рублей. — ИноТВ). Он даже взял кредит.

МАНУЭЛЬ Г.: Ты нажимаешь на кнопку, тратишь деньги. В этот момент ты надеешься, что произойдёт что-то крутое. Происходит всплеск адреналина, потому что ты не знаешь, что будет дальше. Это очень напряжённый момент.

Тратьте всё больше денег на случайный платный контент — вот так выглядит наживка. Это опасно, считает Франц Айденбенц, руководитель Центра лечения игровой зависимости. По словам психолога, производители стараются сделать покупку максимально увлекательной. Если при этом за случайное вознаграждение нужно платить деньги, это может превратиться в зависимость.

ФРАНЦ АЙДЕНБЕНЦ, руководитель Центра лечения игровой зависимости: Граница между азартными и компьютерными играми размыта. И они всё больше сближаются, а производители компьютерных игр передвигаются прямо по краю границы, чтобы не попасть под закон об азартных играх.

В Бельгии и Нидерландах случайный платный контент в играх запрещён. В отраслевом объединении Swiss Interactive Entertainment Association говорят, что на таких играх важно размещать предупреждения, но запрет — это перебор. Уже многие годы там успешно делают ставку на личную ответственность как самой индустрии, так и потребителей. Мануэль Г. тоже понял, что нужно самому себя защищать.

МАНУЭЛЬ Г.: Я прошёл терапию и начал работать над многими проблемами. Какие у меня бывают опасные периоды и ситуации? Например, скука или стресс на работе. Всё это ситуации, о которых я должен знать и в которых я должен быть настороже.

Опыт в виртуальном мире, который оставил и глубокие следы в реальности. Чувство счастья в играх может обойтись дорого.

Дата выхода в эфир 13 августа 2021 года.