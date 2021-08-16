 

HNA – учёные прочат коронавирусу судьбу детской болезни

16.08.2021, 10:14, Новости дня
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После нынешней пандемии COVID-19 останется с нами навсегда, пишет Hessische Niedersächsische Allgemeine. Но из опасного вируса он превратится в сезонное заболевание, которое, однако, сильнее всего ударит по детскому здоровью. Об этом свидетельствуют примеры других похожих возбудителей, которые сегодня ничего больше, кроме обычной простуды не вызывают, рассказывает немецкое издание.


Reuters

Многие эксперты убеждены, что после нынешней кризисной ситуации коронавирус никуда не денется, пишет Hessische Niedersächsische Allgemeine. Но это не будет «вечная пандемия», ведь чем больше людей будут прививаться от COVID-19 или переболеют им, тем лучше будет работать так называемый коллективный иммунитет. В результате вирус станет сезонным заболеванием, которое, однако, сильнее всего ударит по детскому здоровью.

Учёные из Университета штата Пенсильвания и Университета Осло провели расчёты, как может измениться ситуация, если у большинства людей будет иммунитет к коронавирусу, пускай и временный. Они пришли к выводу, что им начнут болеть в основном дети, по крайней мере до тех пор, пока и для них не разработают вакцину. В Германии привиться пока что могут только подростки старше 12 лет, отмечает издание.

Можно сказать, что это изменение в лучшую сторону, отмечает издание, ведь в большинстве случаев молодые люди переносят болезнь в лёгкой форме. А вот пожилые — в тяжёлой, при этом высок риск смертности. Прогноз учёных весьма реалистичен, о чём свидетельствуют примеры развития других опасных возбудителей. Генетический анализ показал, что коронавирус человека OC43, из-за которого в XIX веке в Азии и РФ случилась эпидемия гриппа, стал обычной простудой, которой сейчас болеют дети в возрасте от 7 до 12 месяцев.

Впрочем, в своих расчётах эксперты не учитывали фактор того, насколько продолжительным будет иммунитет у человека, переболевшего COVID-19. Результаты исследований показывают, что он относительно короткий. К примеру, в Германии здоровым человек считается только в течение первых шести месяцев после перенесённой болезни. Неизвестно ещё и то, на какой срок защищают прививки, а также каков эффект повторной вакцинации. Эти вопросы плохо изучены.

Также трудно спрогнозировать, как вирус будет мутировать в дальнейшем. В связи с этим эпидемиологи настаивают на том, что нужно произвести как можно больше вакцин и привить как можно больше людей, чтобы тем самым оставить COVID-19 меньше возможностей для развития. 

 



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