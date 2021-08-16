Das Erste – разочарование в тунисской демократии толкает молодёжь искать убежище в «идеализированной» Европе

Несмотря на то что Тунис считается «маяком региона», единственной страной, перешедшей к демократии в ходе Арабской весны, среди молодых тунисцев царит «огромное разочарование», пишет Das Erste. Они недовольны эпидемиологической ситуацией, безработицей, низкими зарплатами, коррупцией, раздутой бюрократией и некомпетентными политиками. Истории тысяч беженцев, затонувших в водах Средиземного моря, не останавливают их на пути к заветной цели — сбежать в Европу, образ которой они зачастую идеализируют.



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Мед Али Арфауи сидит за столиком одного из многочисленных кафе своего родного города Мензель-Бургиба на севере Туниса. 29-летний мужчина проводит здесь много времени. Молодых людей с чашкой кофе и со смартфоном в руке можно наблюдать здесь постоянно. Так они проводят время, пишет Das Erste.

То, что кажется безобидным, на самом деле представляет собой «взрывоопасную смесь бесконечной скуки и огромного разочарования». «Когда я вижу, как с нами обходятся здесь, в Тунисе, — сердито говорит Мед Али, — и как Европа обращается со своими гражданами, тогда я понимаю, что у меня там есть права. И эти права отсутствуют здесь, в Тунисе». Мед Али осознаёт: он хочет как можно скорее отправиться в Европу.

Недалеко от Туниса расположен итальянский остров Лампедуза. Большинство беженцев, прибывающих в Италию, являются тунисцами. В 2020 году в Италию приехало 13 тыс тунисцев, в этом году их может быть больше. Лодки опрокидываются, люди тонут в Средиземном море — Мед Али всё это знает. И всё же он хочет рискнуть.

Как и многими другими, им движет гнев против своей страны, ответственных за кризис и правящего класса. «Моей стране нечего мне предложить, поэтому я предпочитаю море. Оно всегда лучше, чем люди, которые у нас есть». С высокими словами о том, что Тунис является «маяком региона», единственной страной, перешедшей к демократии после революции 2011 года, к молодому человеку лучше не подходить.

С 2011 года экономическая ситуация только ухудшилась, а пандемия коронавируса стала последней каплей. Правительство показало, что неспособно эффективно сдерживать штамм «дельта». Отделения интенсивной терапии переполнены. Не хватает всего: аппаратов ИВЛ, лекарств, вакцин. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Тунисе самый высокий уровень смертности во всей Африке.

В этой ситуации в конце июля президент Каис Саид преподнёс себя в качестве «спасителя», в котором все нуждались. Он отправил в отставку премьер-министра и «бесцеремонно распустил парламент». Кроме того, он занял пост генерального прокурора. Из-за такого «обилия власти» многие стали говорить о перевороте. Однако у тунисцев, таких как Мед Али Арфауи, действия «авторитарного президента» встретили одобрение: наконец-то кто-то наводит порядок и берётся за дело.

Но у Меда Али нет надежды на то, что его ситуация изменится в корне. Несколько лет он работал на немецкую автомобильную компанию, но затем потерял работу. Мед Али считает, что зарплата на заводе была «возмутительной». «Нелогично, если европейский рабочий получает €2 тыс, но мы за ту же работу на заводе получаем здесь только €150. Европа гарантирует своим рабочим права, в то время как моя страна позволяет иностранным компаниям постоянно их нарушать», — отмечает Мед Али.

У Меда Али длинный список претензий: коррупция, раздутая бюрократия, подавляющая любую инициативу, некомпетентные политики. Разочарование накопилось, и коронавирус лишь служит катализатором.

Роковая привлекательность Европы хорошо известна в доме Джалилы и Адель Хниси. Их историю трудно вынести. В ноябре 2019 года двое её сыновей, Мехди и Хеди, попытались совершить опасный переход в Италию. Оба утонули. Отчаявшиеся родители узнали своих сыновей по татуировкам, когда увидели фотографии тел.

С тех пор жизнь супружеской пары превратилась в мучение и потеряла всякий смысл. «Если бы я не боялась бога, я бы давно покончила с собой», — говорит Джалила. Она показывает дипломы своих сыновей. У них было хорошее образование, но никогда не было шанса построить карьеру в своей стране. «Почему моим сыновьям пришлось эмигрировать, чтобы найти работу? Работа — это основное право человека».

Мед Али Арфауи знает трагическую историю этой семьи. Но она его не останавливает. Тот факт, что образ Европы очень идеализирован, его, как и многих других молодых людей, не останавливает: «Для меня это просто уважение, которого я не нахожу здесь. Но я надеюсь, что там, в Европе, уважение и жизнь намного лучше, чем здесь».

Европа должна внимательно прислушиваться к тому, что говорят в кафе Марокко, Алжира и Туниса. Многие жители Северной Африки просто хотят уехать на другой берег Средиземного моря, передаёт Das Erste.