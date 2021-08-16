Welt – премьер-министр Гаити призвал граждан к солидарности после разрушительного землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в субботу на Гаити, погибло несколько сотен человек, около двух тысяч получили ранения. Правительство объявило чрезвычайное положение и призвало граждан проявить солидарность в борьбе с его последствиями. Как отмечается в репортаже, Гаити до сих пор не восстановилось после разрушительного землетрясения 2010 года.

Гаити — одна из беднейших стран мира. В последние недели её сотрясали жестокие политические волнения. В результате попытки государственного переворота был убит президент.

Сейчас на страну в Карибском море обрушилось сильное землетрясение. По предварительной информации, жертвами землетрясения стали более 300 человек, около 2 тыс получили ранения. Ущерб огромен. У жителей острова ещё свежи воспоминания о разрушительном землетрясении 2010 года. Репортаж Алины Кваст.

Спасение из-под завалов. Женщина и её маленький ребенок были придавлены тяжёлым камнем. Здесь, в портовом городе Кап-Аитьен, помощникам удалось освободить из-под завалов их обоих.

Обрушилось множество зданий. Те, кому удалось спастись самостоятельно, или те, кого спасли, быстро приводят спасателей. Больницы переполнены. Многие гаитяне пребывают в состоянии шока.

ФАТАЛЬ ЖАН ОДЕСС, местная жительница: Я, как обычно, вышла из магазина, а затем внезапно почувствовала, что земля движется. Когда я подняла глаза, всё вокруг меня рушилось.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился недалеко от коммуны Сен-Луи-дю-Сюд на глубине около 10 км.

Затем произошло ещё несколько подземных толчков, и правительство объявило чрезвычайное положение.

ДЖЕРРИ ЧАНДЛЕР, глава Управления гражданской обороны Гаити: Мы зафиксировали 304 смертельных случая, 1,8 человек получили ранения. Некоторые из них находятся в больницах, другие — в специализированных медицинских центрах.

США, Мексика, Колумбия и ряд других стран объявили о готовности предоставить помощь, в которой столь остро нуждается бедная карибская страна. Необходимы продовольствие, временное жильё и психологическая поддержка.

АРИЭЛЬ АНРИ, премьер-министр Гаити: Мы должны проявить большую солидарность. Мы создаём рабочую группу для координации помощи, чтобы 12 января 2010 года больше не повторилось.

Действия по борьбе с последствиями сильного землетрясения в то время были хаотичными. 222 тыс человек погибли, более миллиона жителей потеряли свои дома, а восстановление шло медленно.

На Гаити долгое время не было политической стабильности. Совсем недавно, в июле, несколько мужчин убили президента. В настоящее время у власти находится временное правительство.

Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.