Генерал Куликов рассказал о позорном бегстве США из Афганистана

Фактически в минувшее воскресенье, 15 августа, после падения Кабула власть в Афганистане окончательно перешла в руки “Талибана*” – террористической организации, запрещенной в России. Противники официального режима восстали сразу после того, как Соединенные Штаты вывели свои войска из азиатского государства. Американцы полагали, что подготовленные ими вооруженные силы смогут самостоятельно оборонять страну, однако их идея оказалась несостоятельной.

Бывший министр внутренних дел и заместитель председателя правительства России, генерал-армии Анатолий Куликов рассказал в эфире радиостанции “Комсомольская правда”, как США позорно сбежали из Афганистана вместо поэтапного вывода войск. По его словам, американцы планировали покинуть эту территорию еще в 2012 году.

Куликов напомнил о своей встрече с представителем американской армии. Там же присутствовал командующий крупнейшей советской дивизии, воевавшей в Афганистане, генерал Барынькин. Представители США интересовались, как лучше организовать вывод войск. Российская сторона предлагала собрать для консультаций все заинтересованные стороны, в том числе, граничащие с Афганистаном государства.

Экс-глава МВД подчеркнул, что с аналогичной идеей выступал и бывший президент США Дональд Трамп, который разработал план постепенного вывода войск, однако нынешний глава Белого дома Джо Байден отказался от этой идеи. По словам генерала, в итоге получилась ситуация, когда США позорно сбежали из Афганистана.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.