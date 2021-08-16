 

Собянин рассказал о развитии и достижениях московской археологии

16.08.2021, 10:10, Разное
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Москва – один из древнейших городов нашей страны с богатым историческим наследием. Безусловно, российская столица сама по себе является настоящим кладом для археологов. Отрадно, что сегодня московские власти прикладывают огромные усилия для сохранения памятников истории и культуры. Сергей Собянин рассказал в личном блоге о развитии и достижениях московской археологии.

Более двух столетий в Москве проводятся археологические исследования. Только за последние десять лет специалистам удалось обнаружить порядка 60 тысяч ценных артефактов. Чаще всего они выкапывают керамические фрагменты, монеты, военные и производственные орудия, игрушки.
Работа археологов осложняется тем, что в столице – особенно в историческом центре – нет пустырей для раскопок, действовать приходится в основном во время строительных работ.

“Крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье. До начала строительства вся территория будущего парка была тщательно исследована специалистами. И оказалось, что несмотря на пережитые Зарядьем стройки и перестройки, оно сохранило для потомков множество предметов старины”, – отметил Собянин.

На территории парка был офранцужен уникальный артефакт – клад, вмещающий 34 тысячи серебряных копеек XV-XVII вв. Три сосуда с монетами весили более 20 кг. Еще одной добычей археологов в Зарядье стала редчайшая берестяная грамота, выполненная по “новгородскому стандарту”. Кстати, жители и гости столицы могут ознакомиться со всеми экспонатами в Музее Москвы, а также на виртуальной выставке Мосгорнаследия.

Иногда специалисты обнаруживают целые фрагменты старинных построек. При возможности реставрации они становятся элементами новых строений. Так, самый известный пример археологического музея под открытым небом – фрагмент каменного основания стены Белого города XVI в. на Хохловской площади. Также древние фундаменты могут “законсервировать” с помощью “археологического окна”.

На данный момент в Москве действуют 26 археологических музеев. 16 из них открыты лишь за последние десять лет. Как уточнил Сергей Собянин, до конца 2021 года полевые работы будут развернуты на более чем 800 площадках столицы. Раскопки продолжаются и в Новой Москве.



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