Захарова поразилась молчанию США в связи с ситуацией с правами человека в Кабуле

Официальный представитель МИД Мария Захарова возмутилась тем, почему США до сих пор не отреагировали на ситуацию с правами человека в Кабуле, где граждане штурмуют самолеты и просят Вашингтон о спасении.

«Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого Дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять против ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на «данные СМИ и соцсетей». Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире – афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.

Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.