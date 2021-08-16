Британия испугалась наплыва мигрантов из Афганистана

Захват власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приведет к значительному наплыву мигрантов в другие страны, сообщил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Я полагаю, что мы увидим значительный поток мигрантов [из Афганистана] по всему миру», – передает ТАСС слова Уоллеса, отметившего, что Турция, Пакистан и Индия уже отметили наплыв афганских беженцев.

Он также добавил Великобритания не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан.

Ранее Британия решила срочно эвакуировать посла из Афганистана.