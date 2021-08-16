Британия испугалась наплыва мигрантов из Афганистана
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Захват власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приведет к значительному наплыву мигрантов в другие страны, сообщил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
«Я полагаю, что мы увидим значительный поток мигрантов [из Афганистана] по всему миру», – передает ТАСС слова Уоллеса, отметившего, что Турция, Пакистан и Индия уже отметили наплыв афганских беженцев.
Он также добавил Великобритания не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан.
Ранее Британия решила срочно эвакуировать посла из Афганистана.
Смотреть комментарии → Комментариев нет