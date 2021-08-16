 

Великобритания предложила союзникам не признавать власть талибов в Афганистане

16.08.2021, 9:24, Новости дня
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“Ситуация в Афганистане становится все более сложной. Будет сформировано новое правительство, власть разделят. Я считаю важным, чтобы Запад действовал коллективно по этому вопросу. Никто не желает, чтобы Афганистан стал снова гнездом терроризма. Это также не в интересах жителей этой страны”, – заявил Джонсон.

An update on the situation in Afghanistan. pic.twitter.com/26BtPrlic4

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 15, 2021

Британский премьер заявил о нежелании взаимного признания нового правительства в Кабуле. 

“Великобритания будет работать с партнерами в Совете безопасности ООН, с НАТО. Мы будем доносить нашу позицию”, – пообещал он. 

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям “Талибана” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. “Талибан” занял президентский дворец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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