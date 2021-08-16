“Обалдеть, какое шикарное фото!”. Горбунов показал лицо сына от Осадчей

“Мальчики с фруктами для мамы”, – написал он.

На фото Горбунов держит в руках большую корзину с фруктами, а его сын стоит рядом, поддерживая ее дно. На фото видно лицо мальчика, поднявшего голову вверх.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Обалдеть, какое шикарное фото! Семейного счастья вам на многие годы!” – прокомментировала подписчица nadezdagma.

Контекст:

Иван – сын Горбунова от его нынешней супруги, телеведущей Кати Осадчей. Пара оформила отношения незадолго до рождения ребенка.

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о своей очередной беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.

У телеведущей есть также 18-летний сын Илья от бизнесмена Олега Полищука. У Горбунова от предыдущих отношений детей нет.

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