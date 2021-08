“Ситуация превратилась в хаос”. В аэропорту Кабула отменили коммерческие рейсы, у взлетной полосы – толпы желающих улететь. Видео

Граждан призывают избегать мест массового скопления людей в аэропорту.

All commercial flights are suspended at Hamid Karzai International Airport in Kabul, a statement reads.

The statement calls on the people to avoid crowds at the airport. pic.twitter.com/qKwM8mFgQ1

— TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021

По данным Reuters, аэропортом пользуются только военные самолеты.

All commercial flights suspended from Kabul airport, only military aircraft allowed to operate, says NATO official pic.twitter.com/03g6nFk30x

Очевидцы рассказали “Русской службе ВВС”, что в аэропорту начались паника и хаос после того, как по залу вылетов “разнесся слух, что для чиновников и политиков, приехавших в аэропорт, тайно печатают посадочные талоны”.

“Мы ждали почти восемь часов, а потом сотрудники аэропорта начали уходить – сначала из-за своих мест за стойкой регистрации, потом из-за стоек миграционного и паспортного контроля… Из-за расползающихся слухов ситуация превратилась в хаос”, – рассказал собеседник СМИ.

По его словам часть желающих покинуть страну уехала из аэропорта, а часть – побежала к посадочным гейтам.

“Люди были в отчаянии; кто-то бежал к аэропорту, кто-то от него. Охрана аэропорта начала отпугивать людей выстрелами в воздух”, – рассказал мужчина. Он отметил, что видел множество людей, сидящих под крыльями самолета возле взлетной полосы в надежде, что смогут сесть на него.

WATCH: Video shows crowded #Kabul International Airport as #Taliban takes over Afghanistan. pic.twitter.com/AJljDhjqB5

Хаос в аэропорту продолжился у на утро 16 августа, сообщил в Twitter журналист Ахмер Кхан. Вылететь из Афганистана, по его оценкам, пытаются сотни людей.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx

Видео происходящего в аэропорту публикуют и другие пользователи Twitter.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям “Талибана” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибан занял президентский дворец.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

Украина эвакуировала около 80 человек из Афганистана. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

