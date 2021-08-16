 

Ученые: Регулярные упражнения даже в загрязненных районах снижают риск смерти

16.08.2021, 9:22, Разное
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Учёные из Гонконга установили, что регулярные упражнения даже в самых загрязнённых районах снижают риск преждевременной смерти. Спортивный образ жизни нивелирует негативное воздействие окружающей среды на организм.
Исследователи изучали показатели здоровья 384 тыс. взрослых тайванцев в период с 2001 по 2016 год. Среди добровольцев были как любители активного отдыха на открытом пространстве, так и противники такого образа жизни. В ходе исследования изучалось также состояние воздуха в районе, в котором проживали люди. Оказалось, что загрязнённость действительно сильно влияет на общую продолжительность жизни, но в случае с физическими упражнениями на открытом воздухе этот показатель не критичен. Даже в случае не самой благоприятной обстановки с воздухом упражнения помогут поддерживать тонус в организме и избавиться от вредных веществ.

В свою очередь, наиболее эффективными оказались регулярные тренировки на природе, где загрязнение отсутствовало или было минимальным. Самые же неблагоприятные условия для повышения риска преждевременной смерти достигаются при сложении загрязнённого воздуха и малоподвижного образа жизни без физических нагрузок за пределами жилых помещений.

Источник: www.medikforum.ru



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