Ученые: Регулярные упражнения даже в загрязненных районах снижают риск смерти

Учёные из Гонконга установили, что регулярные упражнения даже в самых загрязнённых районах снижают риск преждевременной смерти. Спортивный образ жизни нивелирует негативное воздействие окружающей среды на организм.

Исследователи изучали показатели здоровья 384 тыс. взрослых тайванцев в период с 2001 по 2016 год. Среди добровольцев были как любители активного отдыха на открытом пространстве, так и противники такого образа жизни. В ходе исследования изучалось также состояние воздуха в районе, в котором проживали люди. Оказалось, что загрязнённость действительно сильно влияет на общую продолжительность жизни, но в случае с физическими упражнениями на открытом воздухе этот показатель не критичен. Даже в случае не самой благоприятной обстановки с воздухом упражнения помогут поддерживать тонус в организме и избавиться от вредных веществ.

В свою очередь, наиболее эффективными оказались регулярные тренировки на природе, где загрязнение отсутствовало или было минимальным. Самые же неблагоприятные условия для повышения риска преждевременной смерти достигаются при сложении загрязнённого воздуха и малоподвижного образа жизни без физических нагрузок за пределами жилых помещений.

Источник: www.medikforum.ru