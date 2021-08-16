Элла Памфилова вылетела в Кабул для помощи в организации первых в истории страны демократических выборов

Запрещённое в России террористическое движение «Талибан» обратилось к властям России с просьбой помочь в организации первых в стране честных демократических выборов, которые пройдут спустя 2 месяца после свержения марионеточного американского режима. Главным консультантом по организации выборов станет глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова уже вылетела в Кабул, где уже началась предвыборная кампания основных политических фракций «Талибана». За пост Верховного эмира государства и места в Меджлисе поборются фракции «Единый Талибан», «Кораническая партия Афганистана», «Либерально-демократические муджахиды Аллаха» и «Шариатский Афганистан». Голосование будет проходить в течение недели, участки для подсчёта голосов организуют в мечетях и медресе. Элла Памфилова рассказала корреспонденту ИА «Панорама», с какими сложностями пришлось столкнуться при организации выборов в восточной стране.

«Главный вызов – это изменения выборного законодательства, которые нужно произвести в течение буквально недель. По действующим законам президента Афганистана назначает посол США, а кандидатуры членов правительства утверждаются на особом заседании иностранного комитета Госдепа. Для демократической страны подобный порядок неприемлем. Поскольку большинство жителей Афганистана являются приверженцами ислама суннитского толка, в настоящее время мы разрабатываем новый свод законов, смысл которого сводится к тому, что правитель избирается по воле Аллаха», – рассказала Элла Памфилова.

Рамзан Кадыров уже заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост эмира Афганистана.

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