Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены

Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп, сообщила администрация авиагавани.

«Людей призывают избегать толп в аэропорту», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.