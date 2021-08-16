 

Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены

16.08.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВсе коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп, сообщила администрация авиагавани.

«Людей призывают избегать толп в аэропорту», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Кравчук предложил создать единый документ для работы контактной группы

05.02 / В Латвии планируют штрафовать за просмотр российского ТВ

19.07 / Полицейские разняли драку футбольных фанатов в Калининграде

15.07 / Живого пациента отказались выпускать из морга в Колумбии

11.02 / Euronews – Сербия без поддержки ЕС вышла в лидеры по вакцинации

02.01 / Christian Science Monitor – в США задумались о расовых проблемах «Щелкунчика»

01.08 / В медальном зачете Олимпиады 2020 на второе место вышли США, Украина поднялась на 56-е место

09.10 / В Госдуме предложили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

16.07 / Численность населения Украины к 2100 году может сократиться до 17,5 млн – исследование

21.10 / Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика