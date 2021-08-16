ГИБДД стало использовать дроны для выявления нарушений ПДД

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России, сообщили в пресс-центре МВД.

«На сегодня в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, на основе анализа аварийности формируется перечень аварийно-опасных участков дорог с учетом отсутствия на них автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. «Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения», – пояснили в ведомстве.

В МВД пояснили, что там где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дронами правонарушениях. Затем наряд ДПС принимает меры по привлечению к ответственности нарушителя, исходя из характера правонарушения. В МВД уточнили, что оповещение участников дорожного движения о контроле участков дорог с помощью беспилотников осуществляется через СМИ. Решение об установке соответствующих информационных щитов принимается совместно с региональными и местными властями, юридическими и физическими лицами, которые являются собственниками или иными владельцами автодорог.

В качестве примера в МВД привели опыт применения беспилотников Госавтоинспекцией Краснодарского края. В 2020 году в этом регионе для профилактики ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, на основе анализа аварийности был сформирован перечень участков дорог федерального и регионального значения, на которых целесообразно использование беспилотных комплексов. На потенциально опасных участках с обоих направлений движения установлены информационные щиты «Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!» с изображением летательного аппарата. По итогам минувшего года на этих участках автодорог не было ни одного ДТП из-за выезда на встречную полосу. Во время рейдов с использованием беспилотников сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.

Ранее ГИБДД предупредила о начале «сплошных проверок» на дорогах.