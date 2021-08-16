 

При стрельбе военных США в аэропорту Кабула есть погибшие

16.08.2021, 9:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНесколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула, сообщил источник в силах безопасности.

Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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