Один из новых городов Сибири построят на месте Омска

Определено место закладки первого из новых городов, которые планируется возвести в рамках инициативы министра обороны Сергея Шойгу по развитию Сибири.

Как следует из презентации, опубликованной на сайте Минобороны России, новое поселение расчетной численностью в 300-500 тысяч человек будет размещено на месте слияния рек Иртыш и Омь. В настоящее время на этом месте расположен город Омск, население которого составляет около 1 миллиона человек.

В презентации подчеркивается, что при определении места для закладки нового города учитывалась близость к Транссибу и крупным зарубежным агломерациям, таким как столица Казахстана Нур-Султан и китайский мегаполис Урумчи. При этом территория будущего города характеризуется как не представляющая в настоящее время серьезной практической ценности. Согласно отчёту аналитиков Минобороны, выбранная локация “в основном безвредна”.

Генеральный план нового города, который уже получил название Сергеевск-на-Оми разрабатывают московское бюро “Стрелка”, также в подготовке проекта принимают активное участие известные урбанисты Илья Варламов и Максим Кац. Как следует из презентации, для транспортного обеспечения жителей будущего города будут построены скоростной трамвай и метрополитен.

Закладку нового города планируется провести уже в ближайшие месяцы. Для скорейшей подготовки строительных площадок Минобороны планирует задействовать стратегическую авиацию.

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