 

Один из новых городов Сибири построят на месте Омска

16.08.2021, 8:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Определено место закладки первого из новых городов, которые планируется возвести в рамках инициативы министра обороны Сергея Шойгу по развитию Сибири.

Как следует из презентации, опубликованной на сайте Минобороны России, новое поселение расчетной численностью в 300-500 тысяч человек будет размещено на месте слияния рек Иртыш и Омь. В настоящее время на этом месте расположен город Омск, население которого составляет около 1 миллиона человек.

Один из новых городов Сибири построят на месте ОмскаВ презентации подчеркивается, что при определении места для закладки нового города учитывалась близость к Транссибу и крупным зарубежным агломерациям, таким как столица Казахстана Нур-Султан и китайский мегаполис Урумчи. При этом территория будущего города характеризуется как не представляющая в настоящее время серьезной практической ценности. Согласно отчёту аналитиков Минобороны, выбранная локация “в основном безвредна”.

Генеральный план нового города, который уже получил название Сергеевск-на-Оми разрабатывают московское бюро “Стрелка”, также в подготовке проекта принимают активное участие известные урбанисты Илья Варламов и Максим Кац. Как следует из презентации, для транспортного обеспечения жителей будущего города будут построены скоростной трамвай и метрополитен.

Закладку нового города планируется провести уже в ближайшие месяцы. Для скорейшей подготовки строительных площадок Минобороны планирует задействовать стратегическую авиацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / Новые запреты от Лукашенко, самая большая медицинская маска в мире, пострадавшая от депутата Госдумы датская черепаха и новая книга Джоан Роулинг в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

18.09 / Мнение: О выборах в Киргизии

25.09 / Мнение: Интернет породил поколение «снежинок»

12.04 / Простила бывшего мужа: в сети обсуждают танцы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

22.03 / Ученые назвали лучшие продукты для снижения артериального давления

29.01 / “Пока не забанили”: Катерина Шпица в черном мини взволновала поклонников зажигательным танцем

28.10 / Ведущие европейские вузы создают кафедры научного феминизма

14.10 / Покорение

21.07 / 5 нелепых и опасных мифов о бюстгальтерах

22.09 / Зеленского подняли на смех после очередной жалобы ЕС из-за Крыма: Что он курит?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика