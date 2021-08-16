В РФ начались продажи обновленного кроссовера Jaguar F-Pace 2022

Компания Jaguar объявила о начале приема заказов на обновленный кроссовер F-Pace 2022 модельного года в России.

Данный автомобиль предлагается в расширенной линейке комплектаций, включая специальную версию R-Dynamic Black. Напомним, ранее аналогичный автомобиль поставлялся от 5,5 млн рублей, тогда как теперь начальная стоимость составляет 4,7 млн рублей. Распознать кроссовер можно по темной радиаторной решетке, рейлингам, а также воздухозаборникам.

На кузове применили металлические накладки, а также задействовали более качественные материалы салона. Под капотом кроссовера установлен дизельный мотор на 2 литра с мощностью 199 л.с. В максимальной комплектации автомобиль получил 3-литровый агрегат на 300 л.с. мощности.