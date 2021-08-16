Марка Geely начала продажи обновленного кроссовера Coolray

Китайский бренд Geely начал продажи модернизированного паркетника Coolray.

Данный автомобиль уже можно оформить по предварительному заказу на местном рынке. Вместе с тем отличительными особенностями автомобиля указали решетку радиатора, модернизированные диски, стильные бамперы и видоизмененный рычаг переключения КПП. В салоне модели применили 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Первый показ кроссовера состоялся в июле, тогда как теперь раскрыты все достоинства автомобиля. Под капотом применили 1,4-литровый бензиновый двигатель. Минимальная стоимость автомобиля на китайском рынке составит 75,8 тысяч юаней. На российском рынке модель продается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.