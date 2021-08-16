Представитель талибов заявил, что война в Афганистане закончилась

Наим отметил, что талибы не хотят жить в изоляции, а тип и форма нового правительства в Афганистане станут ясны в ближайшее время. Он также призвал к установлению мирных международных отношений.

Представитель талибов заявил, что группировка “достигла того, чего хотела, – свободы страны и независимости афганского народа”.

При этом Наим предостерег от нападения на Афганистан.

Другой представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что талибы развернули специальные подразделения в разных частях Кабула и что “общественность довольна безопасностью и их прибытием”.

Контекст:

Талибы активизировали наступление в Афганистане после того, как США начали вывод своих войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа. На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям “Талибана” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. “Талибан” занял президентский дворец.

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