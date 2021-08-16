 

Около 70 стран, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации своих граждан из Афганистана

16.08.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Совместное заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США. 

“Афганцы и граждане других стран, желающие покинуть страну, должны иметь возможность сделать это. Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, должно сохраняться спокойствие”, – подчеркивается в документе. 

Авторы заявления обращают внимание, что лица, которые занимают позиции власти в Афганистане, ответственны за защиту жизни и имущества людей, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка в стране. 

“Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства.  Мы, международное сообщество, готовы оказать ему помощь”, – подчеркивается в заявлении. 

Среди подписантов: США, Канада, Великобритания, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 

Украина уже эвакуировала около 80 человек из Афганистана. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. 

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям “Талибана” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. “Талибан” занял президентский дворец. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Житель Кабардино-Балкарии в 83 года покорил Эльбрус

16.09 / Ефремов сказал, где хотел бы отбывать наказание

08.12 / В России обокрали «самолет Судного дня» – он управляет войсками в условиях ядерной войны

07.11 / Группа System of a Down посвятила Карабаху первые за 15 лет песни

19.04 / Главой Компартии Кубы стал президент Мигель Диас-Канель

23.09 / Происшествия: Кто заставил Су-35 стрелять по своим

03.05 / Остапчук рассказал о гонораре за проведение шоу “Маска”

13.05 / Караджича переведут для отбытия пожизненного заключения в британскую тюрьму

31.08 / Кремль выразил надежду на наказание избивших блогера Жукова

16.02 / Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика