Около 70 стран, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации своих граждан из Афганистана

Совместное заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

“Афганцы и граждане других стран, желающие покинуть страну, должны иметь возможность сделать это. Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, должно сохраняться спокойствие”, – подчеркивается в документе.

Авторы заявления обращают внимание, что лица, которые занимают позиции власти в Афганистане, ответственны за защиту жизни и имущества людей, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка в стране.

“Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Мы, международное сообщество, готовы оказать ему помощь”, – подчеркивается в заявлении.

Среди подписантов: США, Канада, Великобритания, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Украина уже эвакуировала около 80 человек из Афганистана. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям “Талибана” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. “Талибан” занял президентский дворец.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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