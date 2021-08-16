 

В Украине за сутки COVID-19 заболели чуть более 400 человек

16.08.2021, 8:34, Новости дня
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Среди заболевших – 31 ребенок и 10 медиков.

Умерло за сутки 14 человек, выздоровело 248 пациентов, госпитализировано 433 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 266 329 случаев COVID-19, умерло 53 269 человек, выздоровело 2 197 075 пациентов. 

За сутки в Украине сделали 19 071 тестирование на COVID-19, из которых 10 238 – методом ПЦР, 1551 – методом ИФА, а также 7282 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 11,7 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1923238877839208

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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