В штате Нью-Йорк перевернулся автобус. Более 50 человек пострадали

Автобус перевернулся на бок в районе западного направления шоссе возле Уидспорта, он ехал к водопаду из Поукипзи в долине Гудзона.

По данным полиции всех пострадавших пассажиров доставили в больницы с травмами различной степени тяжести. В салоне автобуса были маленькие дети, одному ребенку было около месяца.

В полиции не установили, почему автобус свернул с дороги. Власти заявили, что за рулем автобуса был 66-летний Фермин Васкес из Уингдейла. Его также доставили в больницу с травмами.

Больница города Оберн (штат Алабама) приняла около 27 пациентов, в том числе Васкеса. Троих пациентов перевели в больницу при университете штата Сиракузы.

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