 

Нефть подешевела на опасениях по COVID-19

16.08.2021, 8:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на сохраняющихся опасениях за спрос в условиях пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,05% – до 69,85 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,08% – до 67,47 доллара за баррель, сентябрьские – на 1,07%, до 67,71 доллара, передает РИА «Новости».

Цены на нефть начинают неделю снижением после прошлой волатильной недели. Давление на котировки сырья по-прежнему оказывают опасения за спрос в контексте продолжающейся пандемии коронавируса. Заболеваемость в ряде стран, особенно в Азии, вновь начала расти, что вынуждает власти вводить новые ограничения на передвижения граждан.

Как отмечает основательница Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg, в основном негативная динамика связана с распространением штамма «дельта». Она полагает, что нефтяной рынок будет «метаться» до тех пор, пока не спадет волна заражений новым штаммом, особенно в Китае и США. Кроме того, по словам Хари, летний бум путешествий и туризма в западных странах стихает, что также снижает спрос на нефть.



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