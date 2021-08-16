Ученые: Сознание существует отдельно от мозга

Последние исследования ученых показали, что в экстремальных условиях сознание человека функционирует отдельно от мозга, даже если он поврежден.

Профессор Венского университета Александр Баттиани (Alexander Batthyany), занимающийся исследованием сознания, проделал огромную работу изучив около тысячи случаев, которые часто называют околосмертными переживаниями. Данное исследование было опубликовано в журнале Near-Death Studies.

Наиболее показательными Баттиани считает те случаи, когда травма оказывалась более тяжелой. Дело в том, что эти люди могли больше увидеть, чем те, кто не получал тяжелых травм.

Исследование, которое было проведено еще в 2007 году, показало, что более половины людей, переживших клиническую смерть, видели намного больше остальных. В другом исследовании 74% обследуемых лучше осознавали происходящее.

Вот что рассказывали некоторые люди, пережившие околосмертные переживания:

«Я очень ясно осознавал происходящее, и был в этот момент очень сосредоточенным», – сказал один из них. «Это было похоже на то, как если бы я был полусонным при жизни, и полностью очнулся после того, как меня объявили мертвым».

«Я чувствовал себя свободным и был счастлив, что вышел из своего тела», – сказал другой. – «Я чувствовал связь со всем окружающим миром. Я не могу точно описать, как это происходит. Мне казалось, что я могу думать быстрее или что время идет медленно».

Баттиани также провел исследования среди пациентов с болезнью Альцгеймера. Некоторые люди с более тяжелой формой заболевания перед смертью ощущали полную ясность и даже узнавали своих близких.

Многие слепые люди рассказывали, что во время околосмертных переживаний могли видеть окружающее пространство. Частично это явление затронул в своих исследованиях Кеннет Ринг из Университета Коннектикута.

Многие ученые полагают, что во время околосмертных переживаний у людей возникают обычные галлюцинации, которые вызваны физическими процессами.

Однако профессор Баттиани считает, что эти переживания гораздо более сложнее. Он пришел к выводу, что сознание активизируется в тот момент, когда в мозге отсутствует электрическая активность, а это значит, что разум способен функционировать независимо от мозга.