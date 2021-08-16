 

«Человека-невидимку» сняли на видео

16.08.2021, 8:09, Разное
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Загадочные видеокадры с бегущими ногами без туловища стали вирусными в Сети.

Видео опубликовал известный конспирологический канал «The Hidden Underbelly 2.0», который на всякий случай уточнил, что не является первоисточником странного ролика. К сожалению, исследователи не предоставили информацию о том, где произошло это загадочное происшествие.

Ноги, бегущие без туловища по темной улице, были названы исследователями паранормального полной загадкой, хотя они не были готовы называть фигуру призраком.

Ребенок, наблюдающий за белым кроликом, был, судя по всему, главным объектом съемки, а бегущий незнакомец чисто случайно попал в кадр. Ребенок указывает на кролика и увлеченно смотрит, как тот прыгает по дороге.

В какой-то момент кролик проявляет беспокойство и убегает как раз в тот момент, когда загадочные ноги пробегают мимо него.

Некоторые пользователи считают, что кролик не был достаточно напуган, что может говорить о видеомонтаже. С другой стороны, мальчик и кролик могли не видеть странного бегуна.

Один из комментаторов в шутку предположил, что это человек-невидимка, который забыл надеть рубашку. Другой шутник вспомнил юного волшебника Гарри Поттера, который накинув плащ невидимку, не удостоверился в том, что его ноги тоже закрыты.



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