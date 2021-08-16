Состоялся дебют новой модели Mahindra XUV700

Индийский автомобильный бренд Mahindra официально выпустить новую модель Mahindra XUV700.

Данная модель позиционируется в качестве флагманского автомобиля. Предполагается, серийный выпуск транспортного средства состоится до конца 2021 года, однако в компании пока умалчивают точные сроки запуска производства. На снимках можно увидеть крупную решетку радиатора в черном оттенке. Кроме того, новая модель имеет светодиодную оптику и дневные ходовые огни.

В компании ранее анонсировали, что новый флагманский экземпляр XUV700 получит бензиновый двигатель на 197 л.с. мощности. Также покупателям будут доступны модификации с дизельным агрегатом на 153 или 192 л.с. мощности. Остальные сведения пока отсутствуют.